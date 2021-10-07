Дотримання карантину: у Запоріжжі масово перевіряють магазини і кафе

На порушників чекає штраф.
Масові перевірки підприємців щодо дотримання карантинних вимог розпочалися в Запоріжжі.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня.
Таке рішення пов'язане зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірус. Рейди проводять фахівці Держпродспоживслужби. Під посиленою увагою опинилися ресторани, кафе, крамниці й перукарні.
Ревізори перевіряють наявність санітайзерів та масок, тимчасової розмітки на підлозі, графіки дезінфекції приміщень та дотримання соціальної дистанції. За порушення штрафують на 400 гривень. Обіцяють обійти всі комерційні заклади.
Підприємці здебільшого ставляться з розумінням. Недоліки обіцяють усунути у найкоротші терміни. Утім, деякі просто зачиняються, аби перечекати поки ревізори підуть. До таких можуть прийти повторно. "Ми зробимо повторний рейд уже з Національною поліцією, з представниками Національної поліції. Повторно прийдемо, обов'язково, оперативно", - каже керівниця мобільної групи Катерина Острогляд.
Як повідомлялося, 20 вересня Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.