Дотримання карантину: у Запоріжжі масово перевіряють магазини і кафе

Дотримання карантину: у Запоріжжі масово перевіряють магазини і кафе

На порушників чекає штраф.

Масові перевірки підприємців щодо дотримання карантинних вимог розпочалися в Запоріжжі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня.

Таке рішення пов'язане зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірус. Рейди проводять фахівці Держпродспоживслужби. Під посиленою увагою опинилися ресторани, кафе, крамниці й перукарні.

Ревізори перевіряють наявність санітайзерів та масок, тимчасової розмітки на підлозі, графіки дезінфекції приміщень та дотримання соціальної дистанції. За порушення штрафують на 400 гривень. Обіцяють обійти всі комерційні заклади.

Новини України: в Запоріжжі масово перевіряють підприємців на дотримання карантинних вимог

Підприємці здебільшого ставляться з розумінням. Недоліки обіцяють усунути у найкоротші терміни. Утім, деякі просто зачиняються, аби перечекати поки ревізори підуть. До таких можуть прийти повторно. "Ми зробимо повторний рейд уже з Національною поліцією, з представниками Національної поліції. Повторно прийдемо, обов'язково, оперативно", - каже керівниця мобільної групи Катерина Острогляд.

Як повідомлялося, 20 вересня Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.

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