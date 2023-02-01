Дотримуються графіків відключення світла на 100%: Нацкомісія похвалила два обленерго

Під час перевірки щодо недотримання графіків світла оштрафували три обленерго.

Національна комісія з енергетики повідомила, що ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Прикарпаттяобленерго" дотримуються графіків відключення світла на 100%.

Про це розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", коментуючи результати роботи Комісії щодо перевірок обленерго за зверненнями споживачів щодо неналежного інформування про графіки відключень електропостачання.

Він наголосив, що перевірки НКРЕКП операторів систем розподілу (ОСР) відбуваються виключно за скаргами споживачів. Комісія перевіряє усі обставини, викладені у зверненнях споживачів, та виносить відповідні рішення.

"31 січня 2023 на своєму засіданні НКРЕКП розглянула результати перевірок трьох ОСР. Перевірки засвідчили наявність недоліків в роботі цих компаній. Вони полягають, насамперед, в неналежному рівні інформування і висвітлення інформації щодо наявності електропостачання споживачів. Тому до ОСР були застосовані штрафні санкції", - поінформував Ущаповський.

Посадовець вимагає від обленерго, щоб вони чітко складали графіки відключень та належним чином інформували про їх застосування.

Яка ситуація із електроенергією

Енергосистема України зазнала 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога.

За даниими компанії "Укренерго", станом на ранок 1 лютого в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Споживання електроенергії на тому ж рівні, що й у вівторок, 31 січня. У компангії попередили про можливі аварійні відключення до кінця доби.

Світло буде: оптимістичні новини з енергетичного фронту - Галущенко

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