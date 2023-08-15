"Доведеться відмовитися від Києва": Медведєв видав чергову порцію маячні, коментуючи пропозицію НАТО

Напередодні у НАТО заявили, що Україна може вступити до Альянсу, якщо відмовиться від спірних територій. Медведєв вважає цю пропозицію цікавою.

Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

"А що? Ідея цікава. Питання лише в тому, що всі нібито їхні території – дуже спірні. І для заходу до блоку київській владі треба буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі. Ну а столицю їм доведеться перенести до Львова. Якщо, звичайно, пшеки погодяться залишити Лемберг любителям сала з коксом", – пофантазував поплічник Путіна.

Зауважимо, радник голови ОП Михайло Подоляк розкритикував пропозицію Північноатлантичного альянсу. На його думку, якщо намагатися досягти миру через тріумф Путіна, війна неминуче повториться. Так, Росія має здобути нищівну поразку у війні.

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