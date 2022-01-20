Довела доньку до виснаження: у Запоріжжі розшукали матір 4-місячного немовляти, яке померло у кареті "швидкої"

Довела доньку до виснаження: у Запоріжжі розшукали матір 4-місячного немовляти, яке померло у кареті "швидкої"

Жінка проведе у СІЗО 2 місяці.

У Запоріжжі правоохоронці знайшли матір 4-місячної дівчинки, яка померла від виснаження на руках у медиків швидкої. Суд обрав жінці запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Сьогодні, 20 січня, в Орджонікідзевському райсуді Запоріжжя відбулося засідання, на якому обрали запобіжний захід для 29-річної жінки, яка залишила свою 4-місячну дитину на свого брата, а сама "завіялася" деінде.

Дівчинка знепритомніла і їй викликали швидку. Медики пів години намагалися реанімувати дитину, але безрезультатно - вона померла.

"Дівчинка перебувала в повних антисанітарних умовах, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм", - зазначають правоохоронці.

Матір дівчинки звинувачують у недогляді за дитиною, і їй повідомлено про підозру за ст. 166 ККУ. Сьогодні суд відправив горе-матір на 2 місяці у СІЗО без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Запоріжжі загинула 4-місячна дитина. Сусіди кажуть – матір жодного разу не виносила немовля на вулицю, а з помешкання щодня лунав дитячий плач. Того дня мати залишила дівчинку на родича-співмешканця і зникла.

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