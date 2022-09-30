Довели російських блогерів до істерики: "мобіки" з РФ розбіглися в різні боки після першої автоматної черги в Лимані

"Свіжемобілізовані" росіяни втекли з поля бою ще на початку.

Російська "мобілізація" вже дає перші плоди. Мобілізовані громадяни РФ просто втікають з поля бою.

Про це в Мережі волають російські військові блогери.

Мова йде про Лиман на Донеччині, де зараз найбільш спекотно для росіян, і куди перекинули щойно мобілізованих.

"Просто жалюгідне гівно. 1000 мобілізованих прислали в Лиман для підкріплення фронту, наказали тримати свою ділянку. Так ці щурі єб**чі розбіглися в різні боки, коли почули перші автоматні черги. Боягузи. Як воювати збираєтеся", - істерить військовий блогер.

Ще один твіт не менш істеричний.

"Мразота, набрали диванних довбо**бів. Ви подивіться на себе, бл*, в інтернеті все в зетках і триколорах, кричите, що можете повторити, а коли мобілізували, дебіли бля*ь, навіть автомат в руках тримати не вмієте, взагалі ніх*я не вмієте. Багаття і те не можете розвести. Суцільна п'янь", - репетує "Военком".

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли в оточення російські війська, які перебувають в районі міста Лиман на Донеччині. За повідомленнями російських військових кореспондентів, ЗСУ прорвали російську оборону в районі Ставків, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишеве.

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