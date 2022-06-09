"Довелося дуже швидко вчитися": Резніков розповів, як Міноборони пристосувалося до нових умов війни

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як оборонне відомство змінилось після 24 лютого.
За словами Резнікова, якщо раніше наголос робився на експорт вітчизняної зброї, то з початком повномасштабного вторгнення беззаперечним пріоритетом стало забезпечення армії зброєю та боєприпасами, а також військовою та спеціальною технікою.
Про це очільник Міноборони повідомив у своєму Фейсбуці.
"Довелося дуже швидко вчитися, адже Міноборони не було пристосоване до масштабного імпорту зброї, не було відповідних компетенцій. Більше того – у держави в цілому не було таких компетенцій достатньою мірою. Адже до цього наголос робився на експорт вітчизняної зброї", - зазначив Резніков.
За його словами, Міноборони оперативно налагодило роботу за трьома напрямками:
- системна взаємодія з партнерами для отримання матеріально-технічної допомоги;
- закупівля озброєння та техніки в українських виробників;
- імпорт через прямі контракти Міноборони та механізми спецекспортерів.
"Ключовим стратегічним рішенням минулого періоду стала зміна філософії – ми запустили переведення ЗСУ на важке озброєння, що використовується державами-членами НАТО. У першу чергу це стосується артилерії, яка відіграє визначальну роль. Ми чітко усвідомлювали вже на початку березня, що під час інтенсивної війни з росією наші ресурси виснажуються, і в існуючих запасах є незіставними з противником. Спиратися виключно на радянську зброю – це був би заздалегідь програшний шлях", - написав Резніков.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні бійців вбитими і до 500 пораненими.
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