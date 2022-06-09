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"Довелося дуже швидко вчитися": Резніков розповів, як Міноборони пристосувалося до нових умов війни

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"Довелося дуже швидко вчитися": Резніков розповів, як Міноборони пристосувалося до нових умов війни

Фото: Associated Press

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як оборонне відомство змінилось після 24 лютого.

За словами Резнікова, якщо раніше наголос робився на експорт вітчизняної зброї, то з початком повномасштабного вторгнення беззаперечним пріоритетом стало забезпечення армії зброєю та боєприпасами, а також військовою та спеціальною технікою.

Про це очільник Міноборони повідомив у своєму Фейсбуці.

"Довелося дуже швидко вчитися, адже Міноборони не було пристосоване до масштабного імпорту зброї, не було відповідних компетенцій. Більше того – у держави в цілому не було таких компетенцій достатньою мірою. Адже до цього наголос робився на експорт вітчизняної зброї", - зазначив Резніков.

За його словами, Міноборони оперативно налагодило роботу за трьома напрямками:

  • системна взаємодія з партнерами для отримання матеріально-технічної допомоги;
  • закупівля озброєння та техніки в українських виробників;
  • імпорт через прямі контракти Міноборони та механізми спецекспортерів.

"Ключовим стратегічним рішенням минулого періоду стала зміна філософії – ми запустили переведення ЗСУ на важке озброєння, що використовується державами-членами НАТО. У першу чергу це стосується артилерії, яка відіграє визначальну роль. Ми чітко усвідомлювали вже на початку березня, що під час інтенсивної війни з росією наші ресурси виснажуються, і в існуючих запасах є незіставними з противником. Спиратися виключно на радянську зброю – це був би заздалегідь програшний шлях", - написав Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні бійців вбитими і до 500 пораненими.

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