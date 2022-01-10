Довелося прооперувати мозок, а кістку з черепа зберігати в животі: у Львові провели надскладну операцію 9-річній дівчинці

Довелося прооперувати мозок, а кістку з черепа зберігати в животі: у Львові провели надскладну операцію 9-річній дівчинці

Зараз дитина вже виписалася додому.

У Львові у Дитячій лікарні Першого територіального медичного об'єднання зробили надскладну операцію на мозку 9-річній дитині, яка потрапила до лікарні у важкому стані.

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Про це повідомляють на сторінці об'єднання в Мережі.

У 9-річної Ані все почалося із простої застуди. Батьки лікували її вдома. Нежить перейшла у запалення слизової оболонки приносових пазух.

Дівчинка місяць пробула на амбулаторному лікуванні, але воно не дало результатів, тож її доправили до дитячої лікарні у важкму стані. У дитини трималася висока температура, був головний біль та перестали працювати рука і частково нога.

МРТ показало, що гній дістався мозку. Дівчинці діагностували субдуральну емпієму над лівою півкулею головного мозку. Медики швидко забрали гнійний вміст із пазух, але позитивний ефект протримався недовго. У дитини почалися судоми, і вона потрапила до реанімації.

У медзакладі зібрали консиліум і ухвалили рішення про негайну операцію.

"Оскільки провести втручання через маленький отвір стан Ані не дозволяв, першим етапом їй виконали декомпресійну трепанацію черепа. Дівчинці видалили досить велику частину кістки черепа та забрали зайву рідину. Далі кістку мали повернути на місце, але виявилося - це неможливо: нагноєння спричинило набряк мозку, і треба було чекати, доки той зійде. На цей час, аби зберегти кістку у стерильних умовах, хірурги розмістили її у передній черевній стінці дівчинки, попередньо сформувавши там "кишеньку", - розповідають медики.

Щойно набряк спав, кістку реімплантували на місце і виконали пластику твердої мозкової оболонки.

"Нарешті можемо порадіти: нині здорова дівчинка Аня повертається додому. Вона провела у лікарні місяць і за цей час, зізнається, стала дуже хороброю, бо навіть кров з пальчика здавати більше не боїться", - розповіли в Об'єднанні.

Медики побажали пацієнтці міцного здоров'я і за місяць запросили на плановий огляд.

Нагадаємо, що в Іспанії померла 39-річна Сара Гомес після того, як зробила косметичну процедуру ліпосакцію. Після неї жінку екстрено доправили до лікарні і прооперували, оскільки в неї були пошкоджені внутрішні органи.

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