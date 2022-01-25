"Довелося зашивати": на Волині дерево впало на дідуся з онукою

Літній чоловік отримав серйозну травму і потрапив до лікарні.
На Волині дерево ледь не вбило чоловіка з дитиною. Гілка, яка впала, травмувала пенсіонера, а 4-річна дівчинка встигла відскочити.
Про це повідомляє "Полісся".
Інцидент стався у Камені-Каширському на вулиці Першого Травня. Дерево впало на тротуар, де в той час проходили дідусь з онукою. Пенсіонер отримав серйозну травму, а дівчинка дивом встигла відскочити.
"Дерево ледве не прибило мою 4-річну донечку та батька. Дякувати Богу, дитина відбулась тільки переляком, а от татові не пощастило – у нього рвана рана на нозі, яку довелося зашивати. Добре, що всі залишилися живі. Та сухі дерева як стояли роками, так стоятимуть й далі, наражаючи на небезпеку перехожих при кожному пориві вітру. Щоразу думаєш: встигнеш пройти під падаючими гілками чи ні", – сказала мама дівчинки та донька постраждалого чоловіка Тетяна Кисляк.
За два дні після надзвичайної події у центрі Каменя-Каширського комунальники зрізали згадані аварійні дерева та пообтинали гілля сусідніх насаджень, які становлять небезпеку для пішоходів.
Нагадаємо, що у Києві посеред дороги на вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав величезний бульдозер. В інциденті дивом ніхто не постраждав.
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