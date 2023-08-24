Довга дорога: скільки треба часу, щоб замінити в енергосистемі радянське обладнання на європейське

Україна працює над тим, щоб замінити старе радянське обладнання на нове європейське.

Для того, щоб повністю перелаштувати енергосистему України, потрібен час. Йдеться про щонайменше вісім років.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Це великий проєкт насправді і це велика дорога, вона довга... Але в нас бенчмарк (орієнтир – ред.) нашої енергетичної стратегії – це 32-й рік. І це абсолютно нова енергосистема України", – запевняє він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що цієї зими РФ використовуватиме енергетику, щоб "робити нерви" українцям. Однак цього року ми будемо значно краще захищені, ніж торік. Українська влада робитиме усе необхідне, щоб ворог не досяг своєї мети.

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