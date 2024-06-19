Довга війна чи сіра зона – нові похмурі прогнози Арестовича щодо ситуації в Україні

Арестович припускає, що найімовірніший сценарій для України – це "зупинка бойових дій та заморозка війни по лінії розмежування".

Скандальний екс-радник ОП та блогер Олексій Арестович вважає, що сценарій завершення війни в Україні – це "сіра зона".

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Арестович вважає, що у питанні закінчення війни українці повірили в образ, створений у СРСР про Другу Світову війну: "розгром противника, беззаперечна капітуляція однієї зі сторін, прапори у переможеній столиці тощо".

"Але цей образ є винятком, а не правилом у війнах, які йшли як до Другої Світової, так і після. Більшість воєн у світі закінчуються нічим", – каже екс-радник ОП.

Арестович нагадав, що деякі великі конфлікти були зупинені припиненням вогню, навіть без підписання сторонами мирного договору, деякі – з підписанням мирного договору через роки чи десятки років після припинення бойових дій.

"Російсько-Українська війна також не може стати винятком із правил, адже жодна зі сторін не може розгромити іншу з низки причин, насамперед – це нестача озброєнь та військової техніки, за допомогою яких можна було б суттєво змінити лінію фронту. У Росії їх немає, у нас теж. Політика наших партнерів полягає в тому, щоб нам не дати програти, а РФ – виграти. У такому треку нас чекає довга війна на виснаження або сіра зона", – вважає він.

Екс-радник ОП припускає, що найімовірніший сценарій для України – це "сіра зона": зупинка бойових дій та заморозка війни по лінії розмежування".

Раніше Олексій Арестович спрогнозував Україні ще більшу втрату територій та населення.

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