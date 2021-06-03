"Довго боровся з COVID-19": помер відомий архітектор Дніпра

Життя Ігора Богданова обірвалось.

Вніч на 3 червня помер відомий архітектор Дніпра Ігор Богданов. Він довго боровся з коронавірусним захворюванням.

Про це повідомляється у групі "Архітектори міста Дніпра" у Facebook.

"Абсолютно страшна новина - сьогодні о третій годині ночі пішов з життя наш друг, колега, наставник Ігор Валентинович Богданов. Архітектор-практик, головний архітектор міста, головний архітектор області. Вічна пам'ять. Він довго боровся з COVID-19", - написав у спільноті Ігор Саєнко.

Зазначимо, Ігор Богданов у 1998-2004 році був головним архітектором Дніпра. А близько десяти останніх років був головним архітектором Дніпропетровської області та начальником обласного управління містобудування та архітектури.

Нагадаємо, помер відомий український актор та засновник Київського молодого театру Ярослав Гаврилюк.

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