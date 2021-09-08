"Довго кричала і знепритомніла": в Одесі мопед збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході

"Довго кричала і знепритомніла": в Одесі мопед збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході

Дитина, за даними медиків, у критичному стані.

В Одесі 15-річний хлопець на мопеді на великій швидкості збив школярку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомляє Одеса Info.

"Постраждала впала в кому, її стан критичний. Дівчинка довго кричала, а потім знепритомніла. Встановити її особу вдалося за щоденником", - пише Телеграм-канал.

Лікарі оцінюють її стан як критичний: її мозок вражений. Крім того, у неї зламана нога.

Раніше стало відомо, що у Житомирі трагічно загинув велосипедист через власну необачність.

Також в Одеській області рейсовий автобус на смерть збив велосипедиста.

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