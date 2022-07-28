"Довго муляв очі": в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами (відео)

У Донецьку сталася пожежа.
Горить один із складів окупантів з боєприпасами.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Донецьк, ранок. Концертний тур Дядечка Лендліза, Селітри і Бавовни продовжується. Втрати уточнюються, але відомо одне "цей не склад з БК і ПММ" вже довго муляв очі. Більше не буде", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.
Читайте також:
- Погрожують українцям, але хочуть перемовин: політолог пояснив причини істерик Кремля
- "Очі НАТО" розвідали територію України: що побачили
- На пункті пропуску "Ягодин" - величезні черги із вантажівок