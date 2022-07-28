"Довго муляв очі": в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами (відео)

Горить один із складів окупантів з боєприпасами.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Донецьк, ранок. Концертний тур Дядечка Лендліза, Селітри і Бавовни продовжується. Втрати уточнюються, але відомо одне "цей не склад з БК і ПММ" вже довго муляв очі. Більше не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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