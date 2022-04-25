"Довго сидіти у госпіталі не збираюся": з полону окупантів визволили українського льотчика

Українського пілота Романа Василюка звільнено з полону.
Український пілот пробув в ворожому полоні півтора місяця. Його звільнили зусиллями ГУР Міноборони.
Про це повідомляє відомство у телеграм-каналі.
"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня під час виконання бойового завдання був збитий ворожою ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів. Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька", - йдеться в повідомленні.
Вчора, 24 квітня, пілот повернувся на підконтрольну територію України.
Зараз Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та вже зустрівся зі своєю родиною.
"Довго сидіти в госпіталі не збираюся. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів", - говорить Роман.
Нагадаємо, що з російського полону звільнено двох українських пілотів – Івана Пепеляшка та Олексія Чижа, яких окупанти захопили 8 березня в районі села Нова Басань Чернігівської області. Їх тримали в СІЗО міста Курськ в камері ще з вісьмома українськими офіцерами.