"Довго сидіти у госпіталі не збираюся": з полону окупантів визволили українського льотчика

"Довго сидіти у госпіталі не збираюся": з полону окупантів визволили українського льотчика

Українського пілота Романа Василюка звільнено з полону.

Український пілот пробув в ворожому полоні півтора місяця. Його звільнили зусиллями ГУР Міноборони.

Про це повідомляє відомство у телеграм-каналі.

"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня під час виконання бойового завдання був збитий ворожою ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів. Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 24 квітня, пілот повернувся на підконтрольну територію України.

Зараз Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та вже зустрівся зі своєю родиною.

"Довго сидіти в госпіталі не збираюся. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів", - говорить Роман.

Нагадаємо, що з російського полону звільнено двох українських пілотів – Івана Пепеляшка та Олексія Чижа, яких окупанти захопили 8 березня в районі села Нова Басань Чернігівської області. Їх тримали в СІЗО міста Курськ в камері ще з вісьмома українськими офіцерами.