Довгоочікувана посада для Залужного: британський посол відреагував на призначення

Гарріс написав, що з нетерпінням чекає на спільну роботу.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс зустрівся з Валерієм Залужним та привітав його із призначенням послом України у Сполученому Королівстві.

Про це британський дипломат повідомив у соцмережі X.

“Щирі вітання Валерію Залужному з призначенням на посаду посла України у Великій Британії. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над зміцненням нашого непорушного альянсу та подальшого розвитку нашого 100-річного партнерства”, — зазначив Гарріс.

Many congratulations to Valerii Zaluzhnyi on his appointment as Ukraine’s Ambassador to the UK. I look forward to us working together in consolidating our unbreakable alliance and taking forward our 100-year partnership pic.twitter.com/ZBkG9Kkqd3 — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) May 9, 2024

Нагадаємо, у четвер, 9 травня, Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

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