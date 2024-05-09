Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Довгоочікувана посада для Залужного: британський посол відреагував на призначення

Довгоочікувана посада для Залужного: британський посол відреагував на призначення

Британський посол в Україні привітав Залужного із призначенням на посаду. Фото: X (Twitter)

Гарріс написав, що з нетерпінням чекає на спільну роботу.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс зустрівся з Валерієм Залужним та привітав його із призначенням послом України у Сполученому Королівстві.

Про це британський дипломат повідомив у соцмережі X

“Щирі вітання Валерію Залужному з призначенням на посаду посла України у Великій Британії. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над зміцненням нашого непорушного альянсу та подальшого розвитку нашого 100-річного партнерства”, — зазначив Гарріс.

Нагадаємо, у четвер, 9 травня, Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація