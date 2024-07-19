Довгоочікуване полегшення: якими будуть графіки відключень світла 20 липня

Національна енергетична компанія "Укренерго" змушена продовжувати застосовувати графіки відключень електроенергії по всій країні, однак тепер вони стануть менш жорсткими.

У суботу, 20 липня, в Україні будуть менше відключати електроенергію.

Про це повідомляє "Укренерго".

Від 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватися не будуть. Це означає, що протягом цих трьох годин електропостачання має бути безперебійним для всіх споживачів.

Однак від 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень, що дозволить забезпечити більш стабільне електропостачання.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра та член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко повідомив, що останнім часом графіки відключень світла були довшими через аномальну спеку. Втім, є ймовірність, що вже від суботи, 20 липня, графіки відключень будуть м'якшими.

Для Львівщини сьогодні скасували погодинні графіки відключення світла

Читайте також: