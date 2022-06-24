Довгоочікувані HIMARS в дії: з'явилися перші кадри бойового застосування американських систем (відео)

В Україні вже почали застосовувати артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, які нещодавно прибули від США до України.

Вже з'явилися перші кадри бойового застосування довгоочікуваних американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по позиціях окупантів.

Відповідне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко на своєму каналі в Telegram.



"В Україну прибули 4 установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS і одразу стали на бойове чергування. Нашій країні надали ракети, здатні вражати російську ціль на відстані до 80 км з унікальною точністю. При такій відстані HIMARS є недосяжним для арти рф", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS вже приносять перші результати у війні проти РФ.

У зв'язку з новим озброєнням, міністр оборони України Олексій Резніков попередив військових злочинців РФ про "спекотне літо".

Все, що відомо про пускові установки РСЗО M142 HIMARS - читайте тут.

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