Довгоочікувані первістки: у Львівській області 22 жінки стали мамами у віці за 45 років

Довгоочікувані первістки: у Львівській області 22 жінки стали мамами у віці за 45 років

Найбільше жінок народили у віці 20—25 років.

У Львівській області в 2020 році два десятки жінок стали вперше матерями у віці за 45 років. Це вдвічі більше, ніж роком раніше.

Про це з посиланням на Головне управління статистики у Львівській області пише Vgorode.

У минулому році 1425 жінок народили першу дитину у віці 30—34 років, 461 — у віці 35—39 років. Демографічну статистику поліпшили і 104 жінки у віці за 40 років, а 22 жінки — у віці за 45 років.

Водночас найактивнішим віком з точки зору народження первістків став період в 20—25 років —таких жінок за даними експертів було 3273.

Нагадаємо, що у Кропивницькому породілля залишила у небезпеці новонароджену дитину. Маля ледь не замерзло.

Новини України: у Луцьку діти зі синдромом Дауна наліпили вареників для воїнів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання