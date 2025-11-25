У Таганрозі згорів унікальний російський А-100ЛЛ / © Defence express

Внаслідок удару 25 листопада по російському Таганрогу Силам оборони вдалось знищити не лише «лазерний» А-60, а ще й дослідний А-100ЛЛ.

Що це за літак, розповідає Defense Express.

Дослідний А-100ЛЛ — це російський «довгобуд», що мав замінити А-50. Розрізнити А-100 від А-50 та А-50У дозволяє додаткова антена, яка розміщена над кабіною літака і якої немає в А-50.

© Defence express

У виданні пояснюють, що саме на цьому літаку має проводитися ціла низка робіт з випробувань та оцінок обладнання для вже справжнього літака.

«І цей А-100ЛЛ, безумовно, є дуже важливим активом всієї російської програми створення нових літаків ДРЛВ на заміну А-50, та, скоріш за все, модернізації наявного парку», — пояснюють експерти Defense Express.

Також зазначається, що у РФ програма створення А-100 «Премьер» й так перебувала на межі закриття. Тому, скоріш за все, знищення випробувального стенду остаточно добиває цю російську авіаційну програму.

Нагадаємо, що у Таганрозі, крім літака А-60, внаслідок атаки пошкоджено ангар, де ремонтують ракетоносці Ту-95МСМ, які обстрілюють Україну.