ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1070
Час на прочитання
1 хв

Довгобуд згорів: у Таганрозі ліквідовано випробувальний літак А-100ЛЛ — чим він особливий

Сили оборони знищили в Таганрозі лазерний А-60 та дослідний А-100ЛЛ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Таганрозі згорів унікальний російський А-100ЛЛ

У Таганрозі згорів унікальний російський А-100ЛЛ / © Defence express

Внаслідок удару 25 листопада по російському Таганрогу Силам оборони вдалось знищити не лише «лазерний» А-60, а ще й дослідний А-100ЛЛ.

Що це за літак, розповідає Defense Express.

Дослідний А-100ЛЛ — це російський «довгобуд», що мав замінити А-50. Розрізнити А-100 від А-50 та А-50У дозволяє додаткова антена, яка розміщена над кабіною літака і якої немає в А-50.

/ © Defence express

© Defence express

У виданні пояснюють, що саме на цьому літаку має проводитися ціла низка робіт з випробувань та оцінок обладнання для вже справжнього літака.

«І цей А-100ЛЛ, безумовно, є дуже важливим активом всієї російської програми створення нових літаків ДРЛВ на заміну А-50, та, скоріш за все, модернізації наявного парку», — пояснюють експерти Defense Express.

Також зазначається, що у РФ програма створення А-100 «Премьер» й так перебувала на межі закриття. Тому, скоріш за все, знищення випробувального стенду остаточно добиває цю російську авіаційну програму.

Нагадаємо, що у Таганрозі, крім літака А-60, внаслідок атаки пошкоджено ангар, де ремонтують ракетоносці Ту-95МСМ, які обстрілюють Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
1070
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie