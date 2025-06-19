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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Довгоочікуване повернення: Україна обміняла тяжкохворих та поранених захисників (фото, відео)

Для воїнів, які пережили полон та повернулися додому, тепер починається новий етап: реабілітація, лікування та відновлення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Обмін полоненими

Україна повернула додому важкохворих та поранених захисників / © Ігор Клименко

Україна здійснила черговий значущий крок у поверненні своїх громадян з російського полону. Сьогодні, 19 червня, відбувся черговий етап масштабного обміну полоненими, в рамках якого додому повернулися тяжкохворі та поранені військовослужбовці. Ці звільнення стали можливими завдяки домовленостям, досягнутим у Стамбулі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Деталі обміну та хто повернувся

Як повідомив Клименко, серед звільнених — військовослужбовці сержантського та рядового складу. Це прикордонники та нацгвардійці, які мужньо тримали оборону на чотирьох різних напрямках. Більшість з них потрапили у полон ще у 2022 році, один захисник — у 2024-му. Для цих воїнів, які пережили складні випробування, тепер починається новий етап: реабілітація, лікування та відновлення.

«Але головне — вони вдома», — підкреслив Клименко, назвавши ці миті «сенсом складної і масштабної роботи» держави.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що додому повертаються оборонці ЗСУ, зокрема воїни ТрО, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ, ДПСУ. Серед них є ті, хто перебував у полоні з перших місяців повномасштабного вторгнення, тобто понад три роки.

Найстаршому зі звільнених захисників 63 роки. Особливою подією стало повернення воїна, який сьогодні святкує свій 45-й день народження.

Робота на місці обміну та контроль за дотриманням прав

Дмитро Лубінець акцентував, що на місці обміну традиційно присутні представники Офісу омбудсмана. Серед них — представник в системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса. Їхня місія полягає у спілкуванні з повернутими з полону, інформуванні їх про права, а також контролі за дотриманням норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Це повернення стало результатом злагодженої та плідної роботи усіх державних органів України, що входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Наша держава працюватиме далі, щоб додому повернувся кожен і кожна з російської неволі!» — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, сьогодні до України повернулися військовослужбовці, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

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