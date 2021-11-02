Довибори у Раду: стало відомо, хто перемагає у Херсонській та Чернігівській областях

Довибори у Раду: стало відомо, хто перемагає у Херсонській та Чернігівській областях

ЦВК майже опрацювала протоколи.

Центральна виборча комісія опрацювала понад 99% протоколів на проміжних виборах до Верховної Ради зі 184 округу, що у Херсонській області та 80,14% протоколів з 197 округу Чернігівської області. В округах впевнено лідирують представники партії "Слуга народу".

Про це повідомляє ЦВК.

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Так, на окрузі №184, за результатами підрахунку 99,46% протоколів, перемагає представник "Слуги народу" Сергій Козир. Наразі він отримує 64,58% голосів. На другому місці з результатом 14,29% представник "Європейської солідарності" Ігор Йосипенко.

На окрузі 197 у Черкаській області вже порахували 80,14% протоколів. За попередніми підрахунками, там перемагає представник "Слуги народу" Віталій Войцехівський з 46,95% підтримки. Друге місце займає самовисуванець Владислав Голуб. Він отримує 25,75% голосів.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія повідомила про підсумкову явку на проміжних виборах народних депутатів - вона склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області та 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області.

Вибори народних депутатів та міських голів – хто лідирує та чи минулося без сутичок | Новини України

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