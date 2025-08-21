Марина Барсук / © фото з соцмереж

Реклама

Довічне грошове утримання суддів - це не привілей чи «захмарні пенсії», а частина суспільного договору, що гарантує незалежність судової влади.

Про це у своїй статті на Українській правді заявила суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук.

«Коли суспільство обговорює довічне грошове утримання суддів, розмова швидко зводиться до арифметики: скільки вони отримують і як це виглядає на тлі середньої пенсії. Але за цими підрахунками губиться головне - у суддів немає пенсій і зарплат у звичайному сенсі. Є суддівська винагорода і довічне утримання - плата за статус, відповідальність і суворі обмеження, що йдуть разом з мантією», - наголошує суддя ПАГС Барсук.

Реклама

Вона пояснює, що гарантоване забезпечення працює як «психологічний щит»: суддя ухвалює рішення, керуючись лише законом, а не страхом за власне майбутнє.

«Важко шантажувати людину, яка не боїться втратити роботу, бо знає, що держава виконує свої зобов’язання незалежно від того, чиї інтереси зачепили її рішення», - зазначає суддя.

За словами Барсук Марини, спеціальні гарантії суддів передбачені як українським законодавством, так і міжнародними стандартами. Вона нагадує, що Європейська хартія про статус суддів, Монреальська декларація та рекомендації Ради Європи прямо вимагають забезпечення суддів соціальним захистом, включно з гідним утриманням після відставки.

«У центрі такої моделі - взаємна відповідальність. Якщо держава очікує від судді дотримання високих професійних та етичних стандартів, вона повинна забезпечити умови, які дозволяють залишатися незалежним як під час роботи, так і після її завершення. Але між деклараціями та реальністю - прірва», - підкреслює Барсук.

Реклама

Суддя визнала, що система в Україні не позбавлена проблем: виплати не завжди індексуються, законодавство змінюється надто часто, а бюджетні обмеження використовуються як інструмент впливу.

«Правила забезпечення суддів повинні бути сталими, передбачуваними та зрозумілими. Саме це є ознакою правової держави», - зазначає вона.

Суддя-спікер наголошує, що довічне утримання - це не «подарунок від держави», а компенсація за обмеження й відповідальність, які суддя несе протягом життя. «Суспільство отримує незалежний суд, суддя - компенсацію за професійні обмеження. Проблема не в самому принципі, а в тому, як він реалізований в Україні. Замість стабільної системи маємо хаос з постійними змінами правил», - підсумовує суддя.