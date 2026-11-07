Довічне за роки ґвалтувань дівчинки: на Миколаївщині засудили 61-річного чоловіка

Лялька. / © pixabay.com

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На Миколаївщині винесли вирок 61-річному чоловіку, який роками ґвалтував малолітню правнучку своєї співмешканки та переглядав дитяче порно. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Як встановило слідство, вперше кривдник зґвалтував дитину, коли їй було шість років. Насилля тривало протягом чотирьох років.

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Мати дівчинки перебувала на заробітках за кордоном, тому дитина жила з бабусею. Коли жінка відлучалася у справах, вона залишала онуку під наглядом своєї матері — прабабусі дівчинки. Дитина також гостювала у неї на вихідних і під час канікул. Згодом дівчинка розповіла про дії кривдника бабусі, яка повідомила про це правоохоронців.

Під час судового розгляду прокурори також довели, що чоловік за допомогою власного мобільного телефону переглядав дитяче порно. Під час судового засідання зловмисник своєї провини не визнав, однак на рішення суду це не вплинуло.

Нагадаємо, у Києві за зґвалтування та розбещення 11-річного хлопчика чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі. Викрити чоловіка допомогли батьки хлопчика. Вони помітили подаровані синові телефон і футболку, перевірили його листування та звернулися до правоохоронців.

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