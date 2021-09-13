Працює по 2 години на тиждень: довічно засуджена жінка з Харкова влаштувалася на роботу до Міністерства юстиції

Працює по 2 години на тиждень: довічно засуджена жінка з Харкова влаштувалася на роботу до Міністерства юстиції

Жінка працює за комп'ютером 2 години на тиждень і отримує заробітну плату.

Жінка, яка відбуває довічне покарання у Качанівській виправній колонії влаштувалася на роботу до Міністерства юстиції. Вона подала заявку і її обрали з-поміж багатьох кандидатів.

Про це в ефірі "Громадського" розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, кандидатів відбирали серед тих, хто закінчив комп’ютерні курси й хотів працювати у відомстві, а працевлаштування довічно ув'язненої людини було складним питанням.

"По-перше, усі думали, що це фейк, це неможливо або недоцільно. В Україні такого досвіду не було. Але насправді це гарна ініціатива для того, щоб привернути увагу до працевлаштування людей, які відбувають покарання", — сказала Олена Висоцька.

Як розповіла заступниця міністра юстиції, працівниця отримує завдання електронною поштою, виконує їх і відправляє назад. Поки що, на тиждень вона приділяє цій роботі по дві години й перша зарплата складе 300 гривень. Згодом навантаження та оплату планують збільшити.

Заступниця міністра каже, що Мін'юст не може працевлаштувати всіх, але може показати приклад, щоб інші працевлаштовували ув'язнених.

"Це гарний проєкт, і, можливо, знайдуться сміливі роботодавці, які до нас прийдуть. А наше завдання вже скомунікувати засудженого з ними", — сказала Висоцька.

Нагадаємо, що продавчиня в США втратила роботу через те, що кашляла на покупців.

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