"Довідку про прописку" тепер можна отримати в «Дії»: як це зробити

"Довідку про прописку" тепер можна отримати в «Дії»: як це зробити

Відтепер на порталі «Дія» можна отримати одну з найпопулярніших довідок серед українців, а саме довідку про місце проживання. Як це зробити - у матеріалі ТСН.ua

Довідка про місце проживання потрібна в багатьох випадках - щоб стати на військовий облік, для оформлення шлюбу, дитини в школу. Власники ID-карток та паперових паспортів від 1 грудня 2021 року змушені були відвідувати органи реєстрації, щоб отримати витяги з реєстру, що підтверджують місце проживання. Тепер, не виходячи з дому, з сайту "Дія" можна отримати відповідний електронний витяг.

Послугу можна отримати всього за 1 хвилину, запевняє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Отримати послугу можна за посиланням на сайті. Найближчим часом ця послуга стане доступною у мобільному застосунку «Дія».

Щоб отримати витяг про місце проживання на порталі «Дія» потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія»,

обрати послугу "Витяг з реєстру територіальної громади",

натиснути «Отримати витяг».

Електронний витяг про місце проживання можна завантажити на порталі, зберегти у форматі PDF на телефон чи будь-який інший зручний носій. Кожний електронний витяг має QR-код, що дає можливість за допомогою камери смартфона будь-якої миті перевірити справжність документа.

Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти у форматі PDF на телефон чи будь-який інший зручний носій, щоб мати завжди під рукою.

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