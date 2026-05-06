Довідки на зброю в Україні видаватимуть по-новому: які зміни готують

Міністерство охорони здоров’я Україна планує оновити процедуру видачі медичних довідок форми №127/о, які потрібні для отримання дозволу на зброю. Серед ключових змін — перегляд переліку медичних протипоказань та посилення уваги до психіатричного огляду.

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Hromadske.

У міністерстві готують зміни до наказу МОЗ №252 від 20 жовтня 1999 року. Зокрема, планується чіткіше визначити психіатричні протипоказання для видачі довідки на зброю.

«Передбачається визначити, що всі форми психічних розладів, зокрема ті, що спричинені вживанням психоактивних речовин, є медичними психіатричними протипоказаннями для отримання відповідного дозволу», — повідомили у МОЗ.

Нині в чинному порядку немає конкретного переліку психічних хвороб і станів, які є підставою для відмови у видачі довідки. У документі лише зазначено, що протипоказання можуть стосуватися людей, які за психічним станом схильні до агресії або аутоагресії, а також громадян із соматично обумовленими порушеннями психіки.

Також МОЗ планує зобов’язати лікарсько-консультативні комісії враховувати довідку форми №100-2/о — документ про проходження психіатричного огляду, зокрема щодо вживання психоактивних речовин.

Наразі чинний порядок цього не вимагає. Для отримання медичної довідки на зброю людина має надати, зокрема, сертифікат про проходження обов’язкового профілактичного наркологічного огляду за формою №140/о та довідку про те, чи перебуває вона на психіатричному обліку.

Чому процедуру хочуть змінити

Питання медичних довідок на зброю знову актуалізувалося після стрілянини в Києві. Голова Нацполіції Іван Вигівський заявляв, що у чоловіка, який відкрив вогонь із карабіна, «були певні вади».

МВС перевіряє медичну установу, яка видала йому довідку для продовження дозволу на зброю. Сам документ є справжнім, однак у слідства виникли сумніви, чи проходив чоловік реальне психіатричне обстеження.

Журналісти hromadske також перевірили, як у Києві проводять такі огляди. За їхніми даними, у двох медцентрах довідку можна було отримати приблизно за 20 хвилин, а саме обстеження мало формальний характер.

В Україні також готують консультації щодо майбутнього законопроєкту про зброю для цивільних громадян. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що до обговорення планують залучити медіа, експертів, народних депутатів і військових.

За його словами, питання цивільної зброї має бути врегульоване єдиним законом, а не підзаконними актами. Клименко наголошував, що йдеться про безпеку громадян як під час війни, так і після її завершення.

Водночас голова ГУР Кирило Буданов виступив проти простої легалізації короткоствольної зброї для цивільних. Він заявив, що масове поширення зброї може призвести до збільшення кількості небезпечних інцидентів.

