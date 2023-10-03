"Довіра судноплавців до Сил оборони очевидна": Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі

У Чорному морі кораблі продовжують використовувати гуманітарний коридор. Наша держава має певну потужність і несе загрозу для ЧФ Росії.

Про це речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

Ворог не зменшує тиск

Як наголошує Гуменюк, ми не такі вже й маленькі у Чорному морі. Ми маємо певну силу, потужність і несемо деяку загрозу для Чорноморського флоту РФ.

"Хоча ворог намагається тиснути з повітря. Зокрема тактична авіація РФ продовжує своє панування й тиск на цивільне судноплавство в районі острова Зміїний, куди росіяни спрямовують керовані авіабомби", – зауважила речниця.

Гуменюк додала, що в районі острова є багато морських транспортних шляхів. Таким чином ворог намагається спровокувати неприємності. Зокрема ударами КАБ росіяни можуть спричинити детонування морських мін, які є в територіальному морі України.

"Це може вплинути на судноплавство. Хоча довіра до Сил оборони з боку провідних судноплавців очевидна. Судна продовжують використовувати гуманітарний коридор", – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, 3 жовтня російська армія завдала бомбового удару по острову Зміїний у Чорному морі.

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