Довіра зростає, але є нюанс: як змінилося ставлення українців до НАТО 2026 року

Прапори України та НАТО

Рівень довіри українців до НАТО у 2026 році, порівняно з 2024 роком, знизився до 54,7% від 64,4%. Станом на сьогодні 68,9% українців підтримують членство в НАТО. Щоправда, у листопаді 2025 року рівень підтримки був дещо вищим — 71,3%.

Такі соціологічні дані презентував Центр «Нова Європа», пише ТСН.ua.

Скільки українців овіряють НАТО та прагнуть членства — що відомо

Опитування було проведене на замовлення Центру «Нова Європа» Info Sapiens від 7 по 20 березня 2026 року, вибірка дослідження становіть 1000 реслондентів.

Рівень довіри українців до НАТО у 2026 році, порівняно з 2024 роком, знизився до 54,7% від 64,4%. Водночас, порівняно з 2025 роком — навпаки незначно збільшився від 53,7% до 54,7%.

За словами глави Місії України при НАТО Альони Гетьманчук, від листопада минулого року довіра українців до НАТО дещо підвищилася, тож негативний тренд падіння був стабілізований і зупинений.

«Я думаю, що більше інформації стало зʼявлятися щодо того, що робить НАТО і як це відбувається», — відзначила Альона Гетьманчук.

На запитання «що найбільше впливає на довіру до НАТО», 18,5% опитаних вказали на військову та фінансову допомогу Україні з боку Альянсу, 13,3% — на захист для України, та 11,8% — на гарантії безпеки для України.

У цьому контексті глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук додала, що зараз ми

не можемо стовідсотково покладатися на ідею зовнішньої протекції. Внесок партнерів є критичним, але на цьому не будуть в повній мірі базуватися гарантії безпеки для України.

«Відбувається певне переосмислення, як взагалі мають виглядати гарантії безпеки для України. Коли ми хочемо надійних гарантій безпеки, то кажемо про статтю 5 НАТО, або щось на зразок 5 статті НАТО, а не на зразок якихось інших статей чи договорів. Тому вона й надалі залишається певною рольовою моделью, яку ми намагаємося сьогодні відтворити в рамках гарантій безпеки між Україною та США. Станом на сьогодні жодна країна не вийшла з Альянсу. Стаття 5 залишається функціональною, бо ні Радянський Союз, ні Росія ніколи не наважилися її протестувати», — заявила Альона Гетьманчук.

Саме тому 64,1% українців хотіли би бачити збільшення постачання зброї і фінансової підтримки України з боку НАТО. Ще 35,8% опитаних вважають, що Альянс має надати Україні запрошення до членства, а 34,9% людей висловилися за відправлення військового контингенту НАТО до України.

За публічну відмову НАТО від членства України та припинення співпраці задля зупинки війни висловилися лише 16,3% українців.

За словами директора Центру «Нова Європа» Сергія Солодкого, можливо поставлене в опитуванні запитання про публічну відмову НАТО від членства України задля зупинки війни дещо провокативне, проте попри весь скепсис і падіння довіри (опитаних до Альянсу — ред.) українці не хочуть, щоб НАТО відмовлялося від перспективи членства для України.

«Очевидно, це пов’язано з розумінням українців, що справа не в НАТО. Росія здійснила акт агресії проти України не через НАТО, щоб вона не говорила. Українці розуміють, що кращого гаранта безпеки, ніж НАТО, немає. Коли в листопаді минулого року ми питали українців, чи вірять вони в тривалість перемир’я з росіянами, понад 85% сказали, що повторний акт агресії росіян відбудеться через коротку паузу. Тож українці в цьому сенсі мислять стратегічно», — додав Сергій Солодкий.

Раніше ми писали про ставлення громадян України до США. Так, наразі українці значно менше довіряють Штатам — показник становить близько 18 %. Слід зауважити, що ще недавно відсоток був значно вищим. Довіра до НАТО також знизилась, а найбільше українці позитивно оцінюють підтримку з боку Європейського Союзу. Та попри падіння довіри до США, більшість українців все ще вважають Захід важливим партнером у протистоянні російській агресії.