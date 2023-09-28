Довів українців до сліз: воїн ЗСУ зіграв на бандурі “Елегію” посеред Донецького терикону (відео)

Користувачів мережі розчулило відео, на якому військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Романчук грає на бандурі “Елегію”. Військовий сидить посеред Донецького терикону та майстерно виконує щемливу композицію.

Відео опублікував Культурний Десант на своїй сторінці в Instagram. На ньому український воїн у “пікселі” посеред мальовничої місцевості грає чарівну мелодію.

Спочатку бандура звучить спокійно, на інструменті майорять синьо-жовті стрічки. Картина природи зачаровує, дарує відчуття ідилії, утім згодом все змінюється. Позаду військового з'являється червоно-чорний дим, а з ним і поле бою. А воїн так само сидить, перебираючи пальцями струни, та грає свою мелодію.

Користувачів мережі розчулило відео на якому військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Романчук грає на бандурі "Елегію". Військовий сидить посеред Донецького терикону та майстерно виконує щемливу композицію. pic.twitter.com/dVZMhpZoA3 — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) September 28, 2023

Музика Дмитра торкнулася сердець українців. Свої емоції вони виразили в коментарях: “Як Бог граєте, а руки – як вітер”; “Бандура...серце завмирає, сильно, прекрасно, рідна душа народу співає і плаче у виконанні Дмитра. Вдячна від всього серця артисту та колезі”; “Ці кляті терикони Донеччини… понівечена родюча українська земля. Земля моїх предків… тепер назавжди вічний біль та сльози”.

Коментарі користувачів. Скриншот / Instagram

Коментарі користувачів. Скриншот / Instagram

Допис супроводжувався словами поета Тараса Шевченка:

“...Гомоніла Україна,

Довго гомоніла,

Довго, довго кров степами

Текла-червоніла.

І день, і ніч ґвалт, гармати;

Земля стогне, гнеться;

Сумно, страшно, а згадаєш –

Серце усміхнеться”.

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