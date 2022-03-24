Довкола Чорнобильської АЕС горять ліси: у повітрі зафіксовано підвищення концентрації цезію

Площа лісових пожеж у зоні відчуження перевищує допустимі показники в десятки разів.

У середу, 23 березня, у межах зони відчуження довкола Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки займання. Боротися з лісовими пожежами, які охопили площу, що значно перевищує допустимі норми, українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність російських окупантів.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

У повідомленні йдеться про погіршення параметрів безпеки та стану радіаційної обстановки, оскільки окупанти продовжують грубо порушувати вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та в зоні відчуження.

Раніше Верховна Рада повідомляла про 7 осередків займання в межах зони відчуження, згідно з даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).

“Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу”, - уточнили в українському парламенті.

Фахівці відзначають, що відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, критерії пожежі в зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.

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“З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану (АСКРС) в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідів та у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС”, - йдеться на сайті Верховної Ради.

Водночас Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники ДСНС безуспішно намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС, а в Києві та на двох майданчиках АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі.

Таке звернення підтвердив у своїй заяві у середу, 23 березня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. З посиланням на органом ядерного регулювання України, він зауважив, що пожежна команда міста Чорнобиль ліквідувала чотири пожежі, але інші все ще тривають.

“У зоні відчуження регулятор повідомив, що вимірювання радіації наразі не проводяться. Зазначається, що незначне підвищення концентрації цезію в повітрі було виявлено в Києві та на двох майданчиках АЕС на захід від Чорнобиля, але регулятор повідомив МАГАТЕ, що вони не викликають значних радіологічних проблем. МАГАТЕ продовжує співпрацювати з регулятором, щоб отримати додаткову інформацію про ситуацію з пожежею”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію в місті Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

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