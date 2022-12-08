Журналістки "5 каналу" оголилися для благодійного календаря: чому розгорівся скандал

Редакція "5 каналу" запустила календар 2023 року з фотографіями оголених журналісток до Дня ЗСУ – кошти з продажу пообіцяли спрямувати військовим.

Український "5 канал" 6 грудня, до Дня Збройних сил України, презентував календар із зображенням своїх співробітниць, які знялися без одягу і білизни. Інтимні частини тіла прикриті. Така ініціатива викликала невдоволення серед українців та медійників.



12 жінок позували, прикриваючи інтимні місця зброєю. Організатори заявили, що всі гроші, отримані від продажу календаря, передадуть на допомогу ЗСУ. Автором фотосесії є звукорежисер каналу Юрій Губрій, ідея проєкту належить операторці Ганці Кудрявцевій. Моделями погодилися бути як ведучі, так і ті жінки, які не працюють у кадрі.

За словами Кудрявцевої, вона ініціювала проєкт, оскільки "хлопці на передовій люблять нюдси".



"1 млн грн на рації Motorola для наших Збройних сил. Ми вітаємо наших воїнів із Днем ЗСУ та розпочинаємо волонтерський проєкт для збору коштів на передову. Працівниці "5 каналу" роздяглися для спеціального календаря 2023 року. Усі фото – без цензури", – йдеться в Telegram "5 каналу".

Реакція медійників

Представники громадських, правозахисних і медійних організацій засудили публікацію календаря з голими журналістками для підтримки українських військовослужбовців.



У ній підписанти закликають авторів проєкту відмовитися від поширення календаря із зображеннями жінок без одягу і білизни, наголошуючи, що інакше це сприятиме просуванню сексистських наративів.

"Ми, представниці і представники громадських, жіночих, правозахисних і медійних організацій, категорично засуджуємо такий спосіб збору грошей на потреби армії і вважаємо цю акцію сповненою дискримінаційних і сексистських наративів.

Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об’єкт", – йдеться у спільній заяві.



Крім того, автори заяви просять урядову уповноважену з гендерної політики, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Комісію із журналістської етики дати оцінку законності та етичності дій "5 каналу".



На скандальний проєкт звернули увагу і журналісти

"Шановний "5 канал", якщо ваші знайомі військові люблять оголені фото, то скидайте їм їх у приват. А не знецінюйте професію. Чи більше способів зібрати гроші не залишилося?" – написала воєнна кореспондентка Ірина Сампан.

"Протягом 8 років війни журналістки їздять на фронт так само, як і їхні колеги-чоловіки. І увесь цей час ми доводимо, що ми робимо свою роботу не гірше за чоловіків…

І раптом цілий канал вирішує подарувати військовим щастя і радість, бо одному морпіху набридло дивитися на зруйновані будинки, а хочеться красивого жіночого тіла. Так давайте 12 журналісток знайдемо!" – додала журналістка.

Український еколог, журналіст та громадський активіст Ігор Тихолаз впевнений, що в календарі з оголеними журналістками немає нічого аморального.

"24 роки поспіль австралійські пожежні видають новорічні календарі зі своїми тілами, збираючи мільйони пожертв на добрі справи. І задаючи тренд усьому світу, і виконуючи соціальну місію. Їм увесь світ аплодує. Журналістки наші, українські, зробили самі, зі своєї ініціативи, еротичну фотосесію, щоб зібрати кошти для ЗСУ – жах... Роздувають скандал з нічого, надувають щоки і знову, якщо і захищають щось, то лише своє збочене бачення світу", – написав Тихолаз.

Реакція телеканалу

Шефредакторка "5 каналу" Ірина Герасимова у коментарі "Громадському" сказала: "Дуже цінна підтримка військових, які нам писали і публічно, і приватно. Ми тепер знаємо, що календарі на передовій чекають не менше, ніж рації, на які ми збираємо кошти. Нам вже почали донатити на цей збір, хоча навіть оголошення продажу календарів ще не було".

Реакція українців

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