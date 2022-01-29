"Доводили до самогубств, приховували факти, калічили життя": військовослужбовці частини НГУ у Дніпрі розповіли шокувальні подробиці про службу

"Доводили до самогубств, приховували факти, калічили життя": військовослужбовці частини НГУ у Дніпрі розповіли шокувальні подробиці про службу

За словами очевидців, у військовій частині панувало свавілля.

У Дніпрі строковик військової частини 3021 Нацгвардії України з автомата розстріляв 5 товаришів по службі і ще 5 поранив. Ті, хто раніше служив у цій частині, говорять, що свого часу потерпали від "дідівщини" та від свавілля командування.

Про це розповів президент НГО "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк.

За його словами, до нього звернулося кілька нинішніх та колишніх контрактиків, які служили у в/ч 3021, які розповідають жахливі речі про свою службу.

"Є численні випадки неправомірних дій із боку командування нашої частини. Командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення. Систематично пригнічували "незручних" - давали накази начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив проти одного, під страхом, що звільнять, відправлять на гауптвахту. Фізична розправа, погрози, психологічний тиск, скалічити життя і здоров'я солдата було нормою. Примусово закривали у психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли неугодних. І багато іншого відбувалося за колючим дротом цієї частини.

Сотні людських доль скалічили командири в/ч 3021", - розповідає один з тих, хто там служив.

За словами президента "Міжнародного центру допомоги", зараз група активних військовослужбовців, які постраждали від нестатутних відносин готові розповісти про це на широкий загал. Також він отримав листи від матерів синів-строковиків, які постраждали у цій частині.

Також правник ще шукає тих, хто стикався з подібними випадками неправомірних дій з боку керівництва частини, щоб спільними силами працювати над усуненням таких проблем.

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

Денис Монастирський відповів на питання щодо версій слідства про розстріл нацгвардійців у Дніпрі

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