"Доводиться воювати на всі фронти": у МОЗ констатували початок нової хвилі COVID-19 в Україні

"Доводиться воювати на всі фронти": у МОЗ констатували початок нової хвилі COVID-19 в Україні

Наразі хворіють здебільшого ті, хто не перехворів на COVID-19, або ті, хто не вакцинований.

Нинішня хвиля заражень на коронавірус в Україні почалась раніше, аніж прогнозували в МОЗ, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020 року. Нині в державі щоденний приріст хворих сягає 16-17 тисяч випадків COVID-19.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Зазначені вище цифри щодо статистики коронавірусу очільник МОЗ назвав "високими показниками". Крім того, за його словами, в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість шпиталізацій.

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"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - пояснив Віктор Ляшко.

Він уточнив, що країна має достатньо вакцин, але "російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави".

"У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось”, - сказав міністр охорони здоров’я.

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