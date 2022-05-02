Довше їхали, ніж воювали: українські десантники на Донеччині розтрощили на дрізки спецпризначенців з Сибіру

На Донеччині воїни-десантники знищили групу спеціального призначення ГУ ГШ ЗС окупантів з Сибіру.
В районі селища Ямпіль Донецької області підрозділом Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено групу російських спецпризначенців з Сибіру.
Про це повідомляють у телеграм-каналі ДШВ ЗСУ.
Після "теплої" зустрічі з українськими десантниками російські спецпризначенці зазнали втрат особового складу та техніки. Свої слова українські захисники підтвердили відео, яке зафільмували після бою.
На кадрах зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як ГРУ) Генштабу РФ.
Нагадаємо, у Запорізькій області українські захисники ліквідували півсотні окупантів та майже сотню відправили у шпиталь. Військовослужбовці Сил оборони Запорізької області продовжують давати відсіч та стримувати російську агресію.
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