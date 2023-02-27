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Довші зволікання, більші втрати: генерал розкритикував Захід за повільне надання зброї Україні

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Довші зволікання, більші втрати: генерал розкритикував Захід за повільне надання зброї Україні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ так чи інакше досягнуть успіху, каже генерал.

Війна в Україні закінчитися може цьогоріч, але якщо партнери Києва забезпечать ЗСУ сучасним ефективним озброєнням.

Про це заявив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю "Обозревателю".

"Буде постачання озброєнь – буде наша спільна перемога, у тому числі на користь Європи та Америки. Якщо ні, це ляже важким тягарем і на Україну та її народ, і на наших союзників", - заявив Романенко.

Водночас він дорікнув країнам Заходу, за зволіканнy зі зброєю восени. Натомість окупанти використали це зволікання для наступу на сході. 

Генерал висловив переконання, що так чи інакше ЗСУ досягнуть успіху, але чим довше Україна будемо чекати на поставки озброєння, тим більших людських і територіальних втрат зазнаватиме.

Нагадаємо, Конгрес продовжує закликати адміністрацію президента США Джо Байдена передати Києву винищувачі F-16, які можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

Як за рік змінилася допомога Заходу Україні і чого очікує Київ наступними місяцями, читайте пояснення WSJ тут.

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Дата публікації
Перегляди
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