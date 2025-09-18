Довжелезні черги на кордоні з Польщею: українці розповіли про 15-годинні очікування

Пасажирські автобуси на АЗС поблизу кордону / © ТСН

Реклама

У Польщі прикордонники розпочали тестування нової системи контролю, яка передбачає відбір біометричних даних у громадян, тобто зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через це на пунктах пропуску виникли черги.

Про це ексклюзивно для ТСН.ua розповіли очевидці, що виїздять з України.

Очевидці стверджують, що на пропускних пунктах утворились шалені черги з машин та автобусів. Зокрема, на пункті пропуску Шегині-Медика автобуси з людьми стоять по 10-15 годин. В автобусах перебувають літні люди, діти.

Реклама

«Ми тільки приїхали і нам прогнозують проходження кордону за 8-12 годин. Багато літніх жінок, є ті, кому стає зле. Добре хоча б спеки немає. Ми стоїмо на заправці в 2-3 км від КПП. Тут хоч є їжа і туалет», — розповідає один з наших читачів.

© ТСН

© ТСН

Зі свого боку речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону запевнив, що «станом на зараз» великих черг на кордоні з Польщею на виїзд з України немає.

«Але раніше Європейський Союз у цілому інформував про те, що готується до впровадження нова система фіксації перетину кордону. Це стосуватиметься всіх країн Шенгенської зони й це може, особливо на початках, дещо затягнути процес оформлення кожного громадянина, який перетинає кордон, як на в’їзд до цих країн, так й на виїзд. Це може вплинути на час оформлення та формування черг», — сказав Демченко.

За його даними, ця система повинна повноцінно запрацювати у жовтні. Він радить громадянам планувати свою поїздку з певним запасом часу — з урахуванням можливих затримок на кордоні.

Реклама

Дата публікації 17:26, 18.09.25 Кількість переглядів 20 Польща тестує нову систему контролю: на кордоні виникли черги

Нагадаємо, що від 12 жовтня у ЄС запрацює цифрова система EES, що замінить штампи у паспортах для поїздок до 90 днів на цифрову біометричну реєстрацію.