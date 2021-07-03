Дози з флакона отримали ще п’ять людей: подробиці смерті щепленого Pfizer чоловіка у Вінниці

Дози з флакона отримали ще п’ять людей: подробиці смерті щепленого Pfizer чоловіка у Вінниці

Остаточної причини смерті чоловіка ще не назвали.

Увечері п’ятниці, 2 липня, у Вінниці через чотири години після щеплення вакциною Pfizer помер 47-річний чоловік. Це була для нього перша доза вакцини.

Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, пише "Сьогодні".

"Триває розтин, результати якого, очевидно, будуть відомі до ранку неділі (4 липня – ред.). Вакцинація цього чоловіка відбулася о 13:42 (2 липня), стало зле йому о 18:00. Що стосується симптомів, то я б не сказала, що це реакція на вакцинацію. Щеплення було для цього чоловіка першим", – зазначила Задорожна.

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Раніше цей чоловік не звертався до лікарів із суттєвими проблемами зі здоров’ям.

"Він був абсолютно необстеженим", – сказала Задорожна.

Вона уточнила, що робота чоловіка не була пов'язана зі шкідливим виробництвом.

Із того ж самого флакона отримали щеплення ще п’ятеро людей, їхній стан задовільний. Вакцинація відбувалася на підприємстві.

"Флакон вакцини використовувався на шістьох людей. У п'яти осіб, які були щеплені з цього ж флакона, жодної реакції не було. Всього ж на підприємстві були вакциновані 135 осіб, жодних реакцій більше ні в кого не було", – запевнила Задорожна.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації наприкінці липня можуть почати щеплювати українців американсько-німецьким препаратом Pfizer.

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