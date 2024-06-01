Дозвіл бити по території РФ: експерт спрогнозував, чого очікувати найближчим часом

ЗСУ можуть дістати тими видами озброєння, які наразі є, в 50-кілометрову зону.

Після дозволу західними союзниками України бити іноземною зброєю по території РФ українські війська можуть вдарити по скупченню ворога вже у найближчий час.

Про це заявив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Я думаю, як мінімум, варто чекати в найближчі години, не дні, ударів по скупченню ворога у Бєлгородській та Курській областях. Вони формують свої угруповання за 10-15 км від кордону. Треба їм продемонструвати, що так вони поводити себе більше не зможуть. Я думаю, що так і будуть діяти наші Сили оборони", - сказав він.

Мусієнко зазначив, що ЗСУ можуть дістати тими видами озброєння, які наразі є, в 50-кілометрову зону, і на першому етапі цього достатньо, аби завадити інтенсифікації росіян та унеможливити їхній подальший наступ.

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"Що для цього є? Для цього є, виходячи з того, що повідомляють, системи HIMARS – одразу кажу, з поправкою на ракети GMLRS на 80 км, тому що HIMARS застосовує і ATACMS, але з ними складніше. Друге – це артилерія, практично вся, яка є, її можна застосовувати. Наступне – можна застосовувати авіацію, це британці і французи, SCALP і Storm Shadow", - зазначив експерт.

Він додав, що такі дозволи - це перші малі кроки, але вони дуже важливі і мають призвести до розширення списку об’єктів та територій, по яких партнери дозволять бити.

"На це потрібен час. Захід зараз подивиться на реакцію, що Росія не біжить застосовувати ядерну зброю, і почнуть далі дозволяти. Бо зараз це поки що ті об’єкти, які застосовуються для нападу безпосередньо або планується застосувати, тобто війська, артилерія, системи С300, що знаходяться на прикордонні, склади з боєприпасами, їх можна вражати", - сказав експерт.

Додамо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити американською зброєю по РФ, але це не стосується далекобійних ракет ATACMS.

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