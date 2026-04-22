Дозвіл на короткоствольну зброю: на сайті Кабміну з’явилася петиція

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з вимогою надати ветеранам війни право на придбання, зберігання та носіння короткоствольної зброї для самозахисту. Автори звернення наголошують, що захисники з бойовим досвідом мають право на додаткові гарантії безпеки.

Про це свідчить петиція на сайті уряду від 20 квітня.

Петиція про дозвіл на короткоствольну зброю для ветеранів

Ініціатива щодо надання права на короткоствольну зброю стосується ветеранів війни — осіб, які звільнені в запас або відсторонені від служби за станом здоров’я за рішенням ВЛК, а також тих, хто отримав інвалідність унаслідок захисту Батьківщини.

Йдеться про військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інших формувань, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ та виконували оборонні чи правоохоронні завдання.

Автори петиції пропонують дозволити таким категоріям громадян володіння короткоствольною зброєю за умови проходження стандартної перевірки, аналогічної до тієї, що застосовується для власників зброї, або ж після додаткової спеціальної перевірки.

У зверненні наголошується, що ветерани мають бойовий досвід і практику поводження зі зброєю, однак частина з них отримала поранення або втратила фізичні можливості для самозахисту. Саме тому ініціатори вважають за доцільне надати ветеранам додаткові гарантії безпеки як людям, які зробили вагомий внесок у захист держави.

Судові вироки щодо військових за порушення правил поводження зі зброєю

Водночас «Судово-юридична газета» пише, що в Україні вже сформувалася судова практика, яка визначає межі допустимої поведінки військовослужбовців під час користування зброєю. Судові рішення свідчать, що навіть за наявності бойового досвіду, порушення правил безпеки може мати тяжкі наслідки та тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Так, Луганський апеляційний суд, переглядаючи справу, ухвалив новий вирок щодо військовослужбовця ЗСУ, визнаного винним у завершеному замаху на умисне вбивство двох осіб із хуліганських мотивів. Йому призначено покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За матеріалами справи, на початку жовтня 2015 року вночі 30-річний військовий у відпустці став учасником конфлікту на АЗС у Лисичанську. Після зауважень від двох осіб щодо припинення сварки з дівчиною він відповів нецензурною лайкою та завдав кількох ударів. Згодом військовий щонайменше шість разів вистрелив із закріпленого за ним автоматичного пістолета Стєчкіна у напрямку автомобіля, на якому потерпілі залишали місце події.

З’ясовано, що зброю він не здав за місцем служби та носив без законного дозволу. У результаті стрілянини один із потерпілих отримав наскрізне вогнепальне поранення стегна.

За підсумками розгляду військового було визнано винним за кількома статтями, а остаточне покарання визначено у вигляді 10 років ув’язнення.

Своєю чергою Запорізький апеляційний суд розглядав інше кримінальне провадження, у якому військовослужбовець вистрелив у свого колегу зі стрілецької зброї, через що той загинув.

Як встановило слідство, обвинувачений, знаючи правила безпеки та вимоги статутів, під час виконання службових обов’язків порушив порядок використання зброї: заряджав автомат у неналежному місці, направив його в бік іншої особи та здійснив постріл, що став смертельним.

Суд першої інстанції визнав військового винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть потерпілого. Чоловік отримав покарання у вигляді семи років ув’язнення. Апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Нагадаємо, після теракту в Києві 18 квітня, що забрав життя семи людей, у суспільстві відновилася дискусія щодо легалізації зброї. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтримав право українців на збройний самозахист, зазначивши, що цей крок став особливо актуальним після досвіду масового видавання зброї цивільним на початку повномасштабного вторгнення. Очільник МВС анонсував експертні обговорення за участю депутатів, ветеранів та громадськості, аби напрацювати механізми посилення безпеки.

Через два дні після цієї заяви Клименко закликав ухвалити закон про зброю для цивільних та наголосив на необхідності чіткої класифікації її видів (мисливської, гладкоствольної, нарізної). Міністр наголосив, що кожен власник зброї має обов’язково пройти навчання та підтвердити навички безпечного поводження з нею.