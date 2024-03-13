Правила перебування у прикордонній смузі змінилися: подробиці від ДПС

Уряд обмежив перелік і діяльність осіб, які можуть перебувати у 5-кілометровій зоні від державного кордону України.

7 березня набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 січня 2024 року №49, яким затверджено форму рішення про надання, відмову в наданні або визнання недійсним дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"З метою організації роботи з прийняття та надання рішень щодо дозволу чи відмови в дозволі на перебування в прикордонній смузі у прикордонному відомстві була проведена селекторна нарада з відповідальними за цю діяльність посадовими особами. Зокрема, було акцентовано увагу на оперативному розгляді запитів та якісній перевірці зазначених особами підстав для отримання дозволів", – йдеться у повідомленні.

У ДПС також розповіли, що буде створено єдиний реєстр для обліку осіб, які отримали дозволи. Це дозволить інспекторам ДПС швидко перевіряти дійсність дозволів осіб, що знаходяться або збираються в'їхати у прикордонну смугу.

Хто має отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі

Рішення про видачу дозволів та обмеження перебування у прикордонній смузі прийнято згідно з постановою Кабміну № 1292 від 7 грудня 2023 року, якою передбачені зміни у прикордонному режимі. Зокрема:

вводиться обмеження вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону);

отримувати дозвіл мають особи, які планують перебувати у межах прикордонної смуги з відповідною метою (авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність);

безпосередньо перед провадженням діяльності у межах прикордонної смуги особи, що отримали дозвіл, мають інформувати про це органи ДПС;

встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь – шириною до 2 кілометрів;

зазначені в попередньому пункті ділянки надано в постійне користування військовим частинам Держприкордонслужби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Як отримати дозвіл на перебування у прикордонній смузі

Дозволи на перебування у прикордонній смузі видаються органами ДПС, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності (список контактів).

Звернення громадян про надання дозволу розглядається не більше десяти робочих днів з дня отримання його органами ДПС.

Про прийняте рішення ДПС має повідомити особу, що звернулася за наданням дозволу, не пізніше наступного робочого дня за допомогою каналу зв'язку, зазначеного у заяві.

В яких випадках не потрібен дозвіл на перебування у прикордонній смузі

У ДПС звернули увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України "Про державний кордон України" до прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Також визначено категорії осіб, які можуть знаходитися у прикордонній смузі або перетинати її без отримання дозволу.

Зокрема, дозволи не потрібні:

тим, хто в’їжджає у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску;

водіям вантажних автомобілів та особам, що супроводжує їх, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

особам, які перетинають прикордонну смугу без зупинок, а рух починається та закінчується за її межами (за умови пересування автотранспортом дорогами загального користування державного значення або залізничним транспортом, шлях якого частково проходить через прикордонну смугу).

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