Дозвіл на виїзд чоловікам 18-22: у ДПСУ повідомили, чи є черги на кордоні

Кордон / © ТСН

Реклама

Чоловіки 18–22 років не створюють масових черг на кордоні. Інформація російських ЗМІ про так звані «штурми» кордону не відповідає дійсності.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі «Ранок.LIVE».

Як відомо, з 28 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати з України. Після зняття обмежень ця категорія людей стала присутньою на кордоні. Водночас такі громадяни не призвели до суттєвого навантаження на пункти пропуску.

Реклама

«Вони перетинають кордон як на виїзд з України, так і на в’їзд. Рух відбувається в обох напрямках. Російська пропаганда намагалася розганяти інформацію про „штурми“ кордону, масові черги.», — сказав він.

Раніше Кабмін затвердив постанову про перетин кордону 18–22-річними.

Так, від 28 серпня виїжджати зможуть чоловіки віком від 18 до 22 років. Примітно, що ті, кому виповнилося 22, вже не зможуть виїхати. Відповідно до постанови, правила стосуються також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном.

Раніше доручення про дозвіл на виїзд за кордон 18-22 річним дав президент України Володимир Зеленський. «Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам», — пояснив український лідер.