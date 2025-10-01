ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Дозвіл на виїзд чоловікам 18-22: у ДПСУ повідомили, чи є черги на кордоні

На кордоні відсутні шалені черги через дозвіл на виїзд 18-22-річним чоловікам.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кордон

Кордон / © ТСН

Чоловіки 18–22 років не створюють масових черг на кордоні. Інформація російських ЗМІ про так звані «штурми» кордону не відповідає дійсності.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі «Ранок.LIVE».

Як відомо, з 28 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати з України. Після зняття обмежень ця категорія людей стала присутньою на кордоні. Водночас такі громадяни не призвели до суттєвого навантаження на пункти пропуску.

«Вони перетинають кордон як на виїзд з України, так і на в’їзд. Рух відбувається в обох напрямках. Російська пропаганда намагалася розганяти інформацію про „штурми“ кордону, масові черги.», — сказав він.

Раніше Кабмін затвердив постанову про перетин кордону 18–22-річними.

Так, від 28 серпня виїжджати зможуть чоловіки віком від 18 до 22 років. Примітно, що ті, кому виповнилося 22, вже не зможуть виїхати. Відповідно до постанови, правила стосуються також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном.

Раніше доручення про дозвіл на виїзд за кордон 18-22 річним дав президент України Володимир Зеленський. «Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам», — пояснив український лідер.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie