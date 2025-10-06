Дозвіл на виїзд з України чоловікам 18-22: Кім сказав, чи правильним є рішення

Віталій Кім / © Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як сприйняв зняття обмежень на виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. На його думку, це рішення є правильним.

Про це Кім розповів в інтерв’ю «Главком».

Посадовця запитали про те, що раніше він виступав за зниження мобілізаційного віку, хоча визнавав, що це питання дуже складне.

«Моя думка щодо 18-22-річних була обумовлена запитом від комбригів, командувачів, який звучить просто: „Один мотивований солдат краще ніж 10 немотивованих“. Найкращі бійці — саме 18-25 років: вони мотивовані, сильні, витривалі, швидко вчаться і таке інше», — зауважив він.

Як наголосив Кім, рішення про дозвіл на виїзд він сприйняв нормально.

«Так, цим дозволом скористався мій молодший брат, якому 19 років. Він вчиться за кордоном і раніше не міг би заїхати в Україну, бо не виїхав би назад. А зараз він спокійно приїхав сюди, побув тиждень, всіх побачив — і поїхав навчатися далі. Це ж двостороння дорога. Тому рішення правильне», — завершив Кім.

Раніше Кім розповів, чи братиме участь у майбутніх виборах.

«Розумію, що юридично їх треба провести, але, разом із тим, під час війни має бути сильна владна вертикаль, щоб погані люди не розхитували цю ситуацію», — запевняє Кім.