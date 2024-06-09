Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: у Міноборони вразили результами

У Міноборони дозвіл від західних партнерів на застосування їхнього озброєння по РФ називають "серйозним кроком уперед".

У Міноборони України підтвердили знищення та пошкодження С-300, С-400 у РФ, завдавши удару артилерійськими установками західного зразка.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час пресконференції у неділю, 9 червня.

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"1 червня 2024 року Сили оборони України підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300, С-400. Для знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків. Дозвіл від західних партнерів на застосування іноземного озброєння для знищення воєнних цілей на території РФ - дуже серйозний крок уперед. Сили оборони України продемонстрували, що така бойова операція цілком можлива", - сказав він.

Окрім того, за його словами, протягом тижня російські зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися.

"Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території РФ як відповідь на терор по цивільному населенню Харківщини", - додав Лазуткін.

Нагадаємо, у Москві вибухнули погрозами на дозвіл США бити Україні по РФ наданою зброєю.

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