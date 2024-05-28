Дозволено підвищувати: в Україні офіційно скасовано декларування цін на важливі продукти - перелік

Офіційно дозволено встановлювати націнку на важливі продукти з метою усунення надмірного тиску на бізнес.

В Україні скасовано декларування цін на соціально значущі товари.

Про це інформувала Держпродспоживслужба.

"З метою усунення надмірного тиску на бізнес урядом прийнято рішення щодо відміни державного регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на 5 і більше відсотків". - пояснили в Держпродспоживслужбі.

Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 341 "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення", яка втратила чинність 01.07.2023.

"Разом з тим, деякі суб’єкти господарювання продовжують здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби через її офіційний вебпотрал з використанням кваліфікованого електронного підпису. Враховуючи вищезазначене, Держпродспоживслужба повідомляє суб’єктів господарювання, що з 01.07.2023 відсутня необхідність здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення", - нагадує Держпродспоживслужба.

Водночас, там звернули увагу суб'єктів господарювання на необхідності дотримання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану", яка набрала чинності 01.07.2023, граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10%.

На які продукти скасовано декларування цін

борошно пшеничне вищого сорту,

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),

яйця курячі категорії С1,

птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),

олію соняшникову рафіновану,

хліб житньо-пшеничний та батон.

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