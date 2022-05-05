Дозволив окупантам жити та лікуватися в колонії: начальника виправного закладу на Херсонщині підозрюють у держзраді

Дозволив окупантам жити та лікуватися в колонії: начальника виправного закладу на Херсонщині підозрюють у держзраді

Начальник колонії також схиляє інших посадовців до співпраці з окупаційними військами та спецслужбами РФ.

У Херсонській області підозрюють у державній зраді начальника установи покарання.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури начальнику однієї з установ виконання покарань Херсонщини заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - зазначили в Офісі.

За даними слідства, підозрюваний розпорядився надати безперешкодний доступ на територію колонії військовослужбовцям збройних сил РФ, де забезпечує їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги.

Також, сприяючи окупаційним військам, він залучає засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки.

Ба більше, використовуючи службові зв’язки, начальник колонії схиляє інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з окупаційними військами та спецслужбами РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, прокуратура встановила 10 військових РФ, які катували українців у Бучі.

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