Дозволять відвідувати храми під час комендантської години: як на Волині будуть святкувати Великдень

Дозволять відвідувати храми під час комендантської години: як на Волині будуть святкувати Великдень

Комендантська година діє в області від 23:00 до 06:00.

У Волинській області у великодню ніч буде діяти комендантська годин, але людям дозволять відвідувати церкви.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Зазначається, що комендантська година - від 23:00 до 06:00. Людей просять дотримуватись правил воєнного стану, бути пильним. Своєю чергою, поліцейські посилено стежитимуть за безпекою на вулицях і у храмах.

"Під час дії комендантської години буде дозволено відвідання культових споруд для освячення великодніх кошиків. Будь-яке інше безпідставне перебування на вулицях та в громадських місцях вважатиметься порушенням комендантської години", - йдеться у повідомленні.

З собою слід мати документи, які посвідчують особу.

Волинян, які будуть перебувати за межами церков, перевірятимуть правоохороці. Попереджають, що також будуть зупиняти транспорт. До кожного такого випадку буде індивідуальний підхід, наголошують в поліції.

Як повідомлялося, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін закликав не проводити масові церковні служби протягом 23-26 квітня. Богослужіння в приміщеннях будуть без вірян. Лише до 10 священнослужителів.

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