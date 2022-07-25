"Дозволять засліпити ворога і здобути перевагу під час контрнаступу": Україна отримає нові протирадарні ракети від США

ЗСУ викликають довіру в союзників, а тому незабаром буде постачання нового озброєння, якого ще партнери не передавали Україні.

Вже найближчим часом українські захисники отримають протирадарні ракети.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів, з підписом президента Сполучених Штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати ворога, його систему радарів, осліплювати, по суті, ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - сказав голова Міноборони.

Нагадаємо, що українські артилеристи застосовують HIMARS дуже філігранно. Військові ЗСУ знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою цих поставлених США реактивних систем.

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