Атака на енергетику / © ТСН.ua

На Україну чекає найскладніша зима в історії: високопосадовці попереджають про цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури, що може призвести до багатогодинних відключень та загрожує соціальній єдності. Стратегія ворога — не просто заморозити населення, а «вбити нашу економіку», що у поєднанні з невтішними новинами з Покровського фронту та корупційними скандалами створює максимальні ризики.

Про це йдеться у статті дипломатичного кореспондента ВВС Джеймса Ландейла на сайті «BBC News Україна».

Атаки на енергетику

По всій Україні родини готуються до ще складнішої зими — довгої й холодної — під час якої президент Росії Володимир Путін, як очікують, намагатиметься довести свою війну до завершення, завдаючи ударів по енергетиці країни. Лише минулими вихідними масштабна ракетно-дронова атака тимчасово залишила більшу частину держави без електрики. Тепер українці стикаються з регулярними відключеннями світла, що тривають до 16 год. на добу.

Взимку температура може падати до -20 °C, і один високопосадовець з українського уряду прогнозує надзвичайно важкі місяці.

«Я думаю, що це буде найгірша зима в нашій історії. Росія знищить нашу енергетику, нашу інфраструктуру, наше опалення. Усі державні інституції мають бути готовими до найгіршого сценарію», — сказав високопосадовець.

«Судячи з інтенсивності атак за останні два місяці, зрозуміло, що Росія прагне повного знищення енергетичної системи України», — сказав гендиректор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко.

За словами одного європейського посланця, мета Росії ширша, ніж змусити людей мерзнути вночі.

«Йдеться також про те, щоб вони не могли купити хліба вранці в пекарні та не могли піти на роботу, бо на заводі немає електрики», — пояснив дипломат.

Як висловився один посадовець: «Мета росіян — убити нашу економіку».

Ситуація на фронті, корупційний скандал та брак грошей

У статті зазначається, що новини з фронту також тривожні: з’являються дедалі більше ознак того, що Покровськ може впасти. Це підніме бойовий дух росіян і дасть їм плацдарм для подальших захоплень у Донецькій області.

Додатковим ударом для довіри до влади став гучний корупційний скандал: прокурори звинуватили кількох високопосадовців у отриманні хабарів за контракти на будівництво оборонних споруд біля українських ядерних об’єктів. На думку автора матеріалу, ризик для президента України Володимира Зеленського у тому, що люди, які вже живуть у холоді та темряві, втратять довіру до адміністрації, яка не може гарантувати енергопостачання.

Дипломатичні зусилля щодо завершення війни, здається, тимчасово призупинилися. Так, саміт між президентом США Дональдом Трампом і Путіним відклали після того, як Москва відмовилася поступатися у своїх максималістських вимогах, а Вашингтон запровадив санкції проти російських нафти та газу.

«Зараз існує пауза. Ситуація зайшла в глухий кут», — заявив цього тижня речник Кремля.

Паралельно європейські країни сперечаються, як розпорядитися 180 млрд євро заморожених російських активів; планують створити так звану «репатріаційну позику» для України, яку повертатимуть тільки в разі, якщо Росія колись виплатить репарації. Неврегульованість цих питань залишає державну скарбницю України майже спустошеною.

Енергетична криза — наразі найбільша проблема

Втім, саме енергетична криза, за словами співрозмовників, нині найбільше турбує уряд.

«Люди втомилися після чотирьох років війни, і я боюся, що вони втратять мотивацію. Важко щось виробляти без електрики. Будуть проблеми з телекомунікаціями. Нам буде легко завдати удару на передовій», — розповів один з посадовців.

Дипломати зазначають, що російські удари мають географічну спрямованість — в основному по газовій та електричній інфраструктурі на сході, а не по західній частині України.

«Вони намагаються розділити Україну навпіл в енергетичному сенсі. Вони хочуть, щоб усе на схід від Дніпра цієї зими замерзло«, — сказав один із європейських послів.

Як пояснив один урядовець, мета полягає в тому, щоб «спровокувати повстання, аби люди виступили проти уряду в Києві… вони намагаються зруйнувати соціальну єдність».

Управління ООН з координації гуманітарних питань висловило серйозну стурбованість.

«Наближення зими створює нові ризики для українців, особливо тих, хто живе у прифронтових містах і громадах, оскільки посилені атаки на енергомережі підривають зусилля зі збереження тепла в домівках, школах і медичних центрах», — йдеться в заяві.

«Якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну»

Незважаючи на похмурі прогнози, один урядовий співрозмовник зберігає рішучість:

«Ця зима — остання можливість для росіян нас перемогти. І якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну».

На питання, звідки береться стійкість українців, західний дипломат відповів лаконічно:

«Вони просто вперті до мозку кісток. Вони кажуть, що пережили німців, поляків, турків, литовців — і тепер переживуть росіян».

Нагадаємо, громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко також прогнозує, що прийдешня зима буде найтяжчою для цивільного населення України від початку повномасштабного вторгнення. Ключова відмінність нових російських атак по енергетиці: противник почав частіше бити по розподільчих вузлах та вузлових електропідстанціях, а не лише по об’єктах генерації. Мета — розірвати енергосистему, що значно ускладнює ремонт.