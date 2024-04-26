ДПС затримала незвичних порушників кордону: чоловіки перепливли річку, щоб повернутись до України

Чоловіки вирішили повернутися на Батьківщину через те, що не змогли знайти роботу за кордоном.
Прикордонники виявили двох чоловіків у мокрому одязі неподалік українсько-польського кордону. Зʼясувалося, що вони не збиралися втікти за кордон, а навпаки повернулися на Батьківщину з Польщі, нелегально перепливши річку Західний Буг.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Чоловіки розповіли, що кілька років проживали в Німеччині, але вирішили повернутися в Україну через відсутність роботи. До подорожі "мандрівники" підготувалися ретельно: під мокрим одягом на них були гідрокостюми, а з собою чоловіки мали запас їжі та інструменти для подолання можливих перешкод на кордоні.
Повідомляється, що порушники державного кордону доводяться один одному братами, але чому вони обрали саме такий спосіб повернення додому, наразі не відомо.
Громадян притягнули до адміністративної відповідальності, а рішення щодо їхньої подальшої долі прийматиме суд.
Нагадаємо, прикордонники в Тячівському районі затримали шістьох чоловіків, яких підозрюють у спробі незаконно перетнути кордон. Порушники не допливли 100 метрів до Румунії.
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