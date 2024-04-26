ДПС затримала незвичних порушників кордону: чоловіки перепливли річку, щоб повернутись до України

Чоловіки вирішили повернутися на Батьківщину через те, що не змогли знайти роботу за кордоном.

Прикордонники виявили двох чоловіків у мокрому одязі неподалік українсько-польського кордону. Зʼясувалося, що вони не збиралися втікти за кордон, а навпаки повернулися на Батьківщину з Польщі, нелегально перепливши річку Західний Буг.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Чоловіки розповіли, що кілька років проживали в Німеччині, але вирішили повернутися в Україну через відсутність роботи. До подорожі "мандрівники" підготувалися ретельно: під мокрим одягом на них були гідрокостюми, а з собою чоловіки мали запас їжі та інструменти для подолання можливих перешкод на кордоні.

Порушники кордону були вдягнені у гідрокостюми

Повідомляється, що порушники державного кордону доводяться один одному братами, але чому вони обрали саме такий спосіб повернення додому, наразі не відомо.

Громадян притягнули до адміністративної відповідальності, а рішення щодо їхньої подальшої долі прийматиме суд.

Прикордонники затримали чоловіків біля річки Західний Буг

Нагадаємо, прикордонники в Тячівському районі затримали шістьох чоловіків, яких підозрюють у спробі незаконно перетнути кордон. Порушники не допливли 100 метрів до Румунії.

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