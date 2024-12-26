ДПСУ на Святвечір затримала ухилянтів біля кордону з Румунією

Четверо жителів Запорізької області, віком від 21 до 44 років, на Святвечір вирушили до засніжених Карпат, сподіваючись непомітно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Вони ретельно підготувалися до нелегального перетину, маючи із собою маскувальні костюми, теплий одяг, харчі та спеціальні засоби для пересування засніженими гірськими схилами.

"Однак це не завадило прикордонникам вчасно виявити групу за допомогою технічних засобів на ділянці відділу "Селятин". Затриманих доправлено до підрозділу, де на них склали адмінпротоколи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині та Буковині поліцейські заблокували два нелегальні канали переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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